Streit zwischen Kroatien und Serbien spitzt sich zu

Der diplomatische Disput zwischen Kroatien und Serbien droht sich weiter zu verschärfen. Nachdem Kroatien das Einreiseverbot gegen den Verteidigungsminister Aleksandar Vulin verhängt hat, reagierte Serbien nun mit der gleichen Maßnahme gegen den kroatischen Verteidigungsminister und Vizepremier Damir Krsticevic, berichteten die Medien.

Krsticevic sei “bis auf Weiteres in Serbien nicht willkommen”, hieß es aus Belgrad laut Medien. Diese Reziprozitätsmaßnahme sei eine Antwort auf die Protestnote des kroatischen Außenministeriums, mit der Vulin vergangene Woche die Einreise nach Kroatien verboten wurde. Nach Ansicht der serbischen Regierung stehe dieses Vorgehen des Nachbarlandes nicht im Einklang mit “dem Geist der gutnachbarlichen Kooperation und den grundsätzlichen europäischen Werten, zu denen auch der freie Personenverkehr gehört”.

Hingegen verteidigte er die kroatische Maßnahme als berechtigt. “Wir haben auf Provokationen von Vulin reagiert. Jedes moderne Land, das seine Souveränität, Würde und nationale Interessen schützt, hätte dasselbe getan”, so der kroatische Minister.

Der für seine provokanten Äußerungen zu Kroatien bekannte Vulin sorgte vergangene Woche für Eklat wegen Spekulationen, dass er dem kroatischen staatlichen Gedenken an die Opfer des Vernichtungslagers Jasenovac (1941-1945) beiwohnen könnte. Als Zagreb andeutete, dass dies angesichts seiner früheren unangemessenen und beleidigenden Äußerungen keine gute Idee wäre, ließ Vulin gegenüber Belgrader Medien wissen, dass über seine eventuelle Reise nach Kroatien er und sein “Oberster Befehlshaber Aleksandar Vucic und nicht die kroatischen Minister” entscheiden würden. Kroatiens Außenministerium reagierte daraufhin mit dem Einreiseverbot.

Die frühere kroatische Außenministerin Vesna Pusic betonte unterdessen, dass Kroatien als EU-Mitgliedstaat die Verantwortung übernehmen müsste, um die Situation zu entschärfen. “Derartige Eskalationen sind schlecht für alle, die in Südosteuropa normal leben wollen. Die Wörter sind in diesem Teil der Welt gefährlich, deshalb muss man mit ihnen sehr vorsichtig umgehen”, so die Ex-Außenministerin laut HINA.