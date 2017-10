Streit unter Jugendlichen in Schladming: Bursche zog Pistole

Die beiden waren gegen 2.00 Uhr vor dem Eingangsbereich eines Lokals in Schladming (Bezirk Liezen) zunächst verbal in Streit geraten. Während dieses Streites zog der Jüngere eine Schreckschusspistole und zielte auf das Gesicht des Kontrahenten. Bei der anschließenden Rauferei trug der Oberösterreicher Verletzungen im Gesichtsbereich davon. Die Polizei nahm den 18-Jährigen fest. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, die Waffe wurde sichergestellt.

(APA)