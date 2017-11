Streit ums Haus: Oma verklagt Enkeltochter

Als geldgieriges Luder hat eine klagende Großmutter gestern während der Gerichtsverhandlung ihre beklagte Enkeltochter bezeichnet. Danach hat die Enkelin ihre Oma vergeblich dazu aufgefordert zurückzunehmen, was sie gesagt habe.

Wieder Eigentümerin ihres Hauses werden

Jetzt will die klagende Oma mit dem anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch durchsetzen, dass sie wieder Eigentümerin ihres Hauses wird. Den Stand der Dinge formulierte ihr Anwalt Otmar Pfeifer gestern in der ersten Verhandlung so: Die Klägerin wolle ihr Haus zurückhaben, aber die Beklagte wolle das ihr geschenkte Haus behalten.