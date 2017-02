Streit um neuen Ölz-Standort: Grüne kritisieren Reinhard Summer

Konkret besitzt Reinhard Summer auf dem Areal drei Grundstücksstreifen mit einer Fläche von insgesamt rund 5.900 Quadratmeter. Bislang würde dieser Grund zu relativ geringen Preisen gehandelt werden, da es sich um rein landwirtschaftliche Flächen handelt. Mit der möglicherweise bevorstehenden Umwidmung würde sich der Wert dieser Flächen schlagartig vervielfachen. Zur Diskussion steht ein kolportierter Quadratmeterpreis von 195 Euro, den Ölz Meisterbäcker bereit wäre zu zahlen. Damit hätte der Grundstücksanteil von Reinhard Summer einen Wert von mehr als 1,1 Millionen Euro – ein lohnenswertes Geschäft für Reinhard Summer.

Für die Grünen ist der Sachverhalt klar

Dem Grünen Landwirtschaftssprecher Daniel Zadra ist diese Umwidmung ein Dorn im Auge. Er wirft Summer in einer Aussendung mangelnden Weitblick vor. “Es ist eine Sauerei, dass ein Landwirt bei der Vernichtung von bestem Grünland mitwirkt. Wir müssen bei der Nutzung von Grund und Boden an die Allgemeininteressen denken, nicht an Privatinteressen. Die Gewährleistung von nachhaltiger Landwirtschaft für beste regionale Produkte hat hier Vorrang“, so Zadra.

Auch wird Ölz und der Wirtschaftslandesrat dazu aufgefordert, intensiv daran zu arbeiten, alternative Flächen für den neuen Ölz-Betrieb zu finden. Daniel Zadra wendet sich zudem an die Grundverkehrskommission. “Ich erwarte mir von der Grundverkehrskommission, dass sie einem solchen Ausverkauf von landwirtschaftlichem Grund verhindert”, so der Grüne. (red/WPA)