Streit um Hitler-Haus geht vor VfGH weiter

Besitzerin wehrt sich gegen Enteignung

Das Hitler-Geburtshaus in Braunau beschäftigt die Verfassungsrichter in ihrer laufenden Sommersession. Am Donnerstag verhandeln sie öffentlich über einen Antrag der per Gesetz enteigneten Besitzerin. Ein zweiter Antrag von ihr wurde aus formalen Gründen – wegen “Doppelgleisigkeit des Rechtsweges” – zurückgewiesen.