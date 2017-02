Streit um größte Segeljacht der Welt beigelegt

Rund 400 Millionen Euro soll die Privatjacht kosten - © APA (dpa)

Der Streit um die Bezahlung der größten Segeljacht der Welt ist beigelegt. Vor einem Gericht in Gibraltar einigten sich demnach die Anwälte des Auftraggebers, des russischen Milliardärs Andrej Melnitschenko, und die Anwälte der schleswig-holsteinischen Werft Nobiskrug am Dienstag. Dabei ging es um Restforderungen der Werft in Höhe von 15,3 Millionen Euro.