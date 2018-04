Streit um Einsatz französischer Beamter in Italien

Nach einem umstrittenen Einsatz französischer Zollbeamter in Italien hat die Staatsanwaltschaft Turin am Sonntag Ermittlungen aufgenommen. Dabei gehe es unter anderem um Kompetenzüberschreitung und unerlaubte Gewaltanwendung bei einem Einsatz im italienischen Grenzort Bardonecchia, meldete die italienische Agentur Agi.

Am Tag zuvor hatte das italienische Außenministerium den französischen Botschafter vorgeladen, um gegen die Verletzung der italienischen Souveränität zu protestieren. Anlass des Streits ist ein Einsatz französischer Zollbeamter am Freitag im Bahnhof des italienischen Grenzortes Bardonecchia. Die Hilfsorganisation Rainbow4Africa, die in dem Bahnhof seit Dezember Flüchtlinge betreut, hatte sich über das Verhalten der französischen Beamten beschwert.