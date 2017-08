Streit um Big Ben – Glocken sollen vier Jahre verstummen

Premierministerin May will nicht, dass Big Ben stumm bleibt - © APA (AFP)

In London ist ein Streit um das Wahrzeichen Big Ben entbrannt. Premierministerin Theresa May und andere Politiker halten es für falsch, dass die Glocken in dem berühmten Turm vier Jahre lang wegen Bauarbeiten nicht läuten sollen. “Das kann nicht richtig sein”, sagte May am Mittwoch bei einem Besuch in Portsmouth. Diese Pläne müssten schnell im Parlament überdacht werden.