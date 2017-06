Ein 52-jähriger Einheimischer hat am Freitag bei einer Auseinandersetzung in Kramsach in Tirol (Bezirk Kufstein) seinen Kontrahenten (41) mit einem Messer attackiert und ihm im Bereich der Hand eine Schnitt- bzw. Stichverletzungen zugefügt. Weil sich der Mann anschließend in seinem Haus verschanzte, rückte das Sondereinsatzkommando Cobra aus, teilte die Polizei mit.

Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Das Opfer wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in das Krankenhaus nach Schwaz eingeliefert. Was zu dem Streit geführt hatte, war vorerst unklar und ebenso Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen wie der genaue Tatablauf. Zu der Auseinandersetzung war es gegen 13.30 Uhr gekommen. (APA)