Streit in Wiener Cafe forderte zwei Verletzte

Die einen wollten Dartspielen, die anderen tanzen: Deshalb gerieten zwei Gruppen in einem Cafe in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus in der Nacht auf Sonntag aneinander. Ein Mann und eine Frau wurden leicht verletzt, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Die drei Frauen und sieben Männer wurden wegen Raufhandels angezeigt. Die Einvernahmen sind noch ausständig, alle zehn waren zur Tatzeit alkoholisiert.

Um 1.30 Uhr rückten die Beamten zur Streitschlichtung in das Cafe in der Sechshauser Straße aus. Die Stammgäste des Lokals wollten ebendort Dart spielen, als die zweite Gruppe – Stammgäste eines anderen Beisls – hinzukam und Tanzen wollte. “Sie waren sich gegenseitig im Weg”, konstatierte Fürst. Der Streit zwischen den Kroaten, Serben und Bosniern im Alter zwischen 25 und 61 Jahren eskalierte. Der Älteste wurde leicht verletzt und nach Versorgung durch die Rettung in häusliche Pflege entlassen. Eine 38-Jährige erlitt Schnittverletzungen im Gesicht, sie wurde ins Spital gebracht. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken