Streit in Graz eskaliert: Mit Auto einen Pkw gerammt

In Graz ist am Sonntagabend ein Streit zwischen mehreren Männern im Innenhof einer Siedlung eskaliert: Ein Mann ist mit einem Pkw offenbar mehrmals auf seine drei ebenfalls in einem Wagen sitzenden Kontrahenten losgefahren und hat deren Auto gerammt. Dabei wurden sie verletzt, einer sogar schwer, als er ausstieg. Auch sollen zwei unbeteiligte Personen in einem weiteren Pkw verletzt worden sein.