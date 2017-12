Streit in der Schweiz: Ein Toter und zwei Schwerstverletzte

Bei einem Streit am Freitagabend in Hedingen in der Schweiz (Kanton Zürich) ist ein Mann getötet worden, zwei Frauen erlitten schwere Verletzungen. Beide befanden sich am Samstag in kritischem Zustand. Was genau sich genau abgespielt hat und wer geschossen, blieb vorerst unklar.

Die Polizei war kurz nach 17.00 Uhr am Freitag alarmiert worden, weil in einem Mehrfamilienhaus vor einer Wohnung eine schwer verletzte Frau gefunden wurde. Später stießen die Einsatzkräfte in der Unterkunft auf eine weitere verletzte Frau und sowie einen getöteten Mann. Alle wiesen Schussverletzungen auf. Eine Waffe wurde sichergestellt. “Wir gehen davon aus, dass es in der Wohnung zwischen den Dreien zu einer Auseinandersetzung gekommen war”, sagte ein Polizeisprecher.