Ruttenstorfer will sich laut “Kurier” am Montag in den Konflikt einschalten. “Die Presse” hatte zuvor am Samstag von einer Auseinandersetzung zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Alejandro Plater und der Chefin der Österreich-Tochter A1, Margarete Schramböck, berichtet. Schramböck selbst sagte zur “Presse”, das Thema sei in einem Vieraugengespräch mit Alejandro Plater geklärt worden. “Presse” und “Kurier” erwarten einen Abgang von Schramböck.

(APA)