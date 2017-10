Streik im öffentlichen Dienst droht Frankreich lahmzulegen

Landesweit sind 130 Kundgebungen angemeldet, die größte in Paris (14.00 Uhr). Der Protest richtet sich gegen die geplante Streichung von 120.000 Stellen. Zudem will die Regierung von Präsident Emmanuel Macron die Gehälter im öffentlichen Dienst einfrieren. Mit den Einschnitten will Macron die EU-Defizitgrenze von drei Prozent erstmals seit zehn Jahren wieder einhalten.

(APA/ag.)