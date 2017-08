Streik am Flughafen Barcelona: Polizei übernimmt Kontrollen

Am Flughafen El Prat kommt es derzeit zu längeren Wartezeiten - © APA (AFP)

Schlechte Nachrichten für Spanien-Besucher: Mitten in der Urlaubszeit will das Sicherheitspersonal am Flughafen von Barcelona ab Montag für unbefristete Zeit in den Streik treten. Mit der Überwachung und den Kontrollen werde man deshalb auch die paramilitärische Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) beauftragen, teilte die spanische Regierung am Freitag nach Beratungen eines Krisenstabs mit.