Strauss/Holzer und Rimser/Plesiutschnig bei Beach-WM out

Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer sind das einzige österreichische Damen-Paar in der K.o.-Phase der Beach-Volleyball-WM auf der Wiener Donausinsel. Teresa Strauss/Katharina Holzer verloren Dienstagmittag in Pool A gegen das US-Duo Emily Day/Nicole Branagh 0:2 (-19,-11) und schieden damit ebenso in der Gruppenphase aus wie kurz davor ihre Landsfrauen Cornelia Rimser/Lena Plesiutschnig.