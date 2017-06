Strasser führt beim Race Across America vor Grüner

Steirer Strasser liegt in Führung - © APA

Der dreifache Sieger Christoph Strasser hat beim Race Across America die mehr als 3.000 Meter hohen Pässe in den Rocky Mountains als Spitzenreiter in Angriff genommen. Nach zweieinhalb Tagen Fahrzeit und rund einem Drittel der fast 5.000 Kilometer langen Strecke von der West- zur Ostküste der USA führte der Steirer mit rund 160 Kilometern Vorsprung auf seinen Landsmann Patric Grüner.