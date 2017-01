Straßenkleidung im Hallenbad: Elterngruppe sorgt für Aufregung in Bregenz

Derzeit finden wieder im ganzen Land die Schwimmkurse für Schüler statt, so auch in Bregenz. Bei diesen werden die Schwimmlehrer oft von einem Elternteil als Aufsichtsperson unterstützt. Diese können den Badebereich auch in Straßenkleidung betreten, erklärt Seehallenbad-Betriebsleiter Alexander Fritz im Interview. Vergangene Woche waren dies jedoch bei einem Schul-Schwimmkurs nicht nur ein oder zwei Elternteile, sondern eine ganze Gruppe – und durchwegs in Straßenkleidung.

Seehallenbad reagiert

Als die Badeaufsicht die Eltern darauf hinwies, dass das so nicht geht, zeigten diese wenig Verständnis, bestätigt Fritz. Über den Elternverein habe man nun interveniert, damit sich eine solche Situation nicht wiederholt. Mit ein Grund für den Vorfall dürfte eine hohe Hemmschwelle mancher Eltern gegenüber den Schwimmkursen sein.

Schwimmunterricht darf aus religiösen Gründen nicht verweigert werden

Skepsis gegenüber dem Schwimmunterricht ist bei strenggläubigen Muslimen verbreitet. Meist werden die Töchter, aber auch Burschen vom Schwimmunterricht im gemischten Schwimmunterricht ferngehalten. Als Grund wird die “Unzüchtigkeit” der Badekleidung ins Feld geführt. Erst vergangene Woche traf der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein Grundsatzurteil im Falle einer schweizerischen Familie: Die Teilnahme am gesetzlich vorgeschriebenen Schwimmunterricht kann nicht aufgrund der Gewissens- und Religionsfreiheit verweigert werden.

Religion kaum Problem in Schwimmkursen

Im Seehallenbad hat man bisher kaum Kenntnis von entsprechenden Problemen in Schwimmkursen. Für die Organisation sind meist die Schulen verantwortlich, von entsprechenden Konflikten erfahre das Hallenbad daher kaum. Im Val Blu sind zumindest Burkinis auch abseits des Schwimmunterrichts immer wieder zu sehen, erklärt Geschäftsführer Jakob Glawitsch. Da die Begleitpersonen den Schwimmkurs jedoch durch Glasscheiben aus dem Aufenthaltsraum aus beobachten können, habe es da noch nie Probleme gegeben.