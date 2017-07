Straßenbahn entgleiste in Wien-Meidling – Fünf Verletzte

Straßenbahn entgleiste auf der Eichenstraße - © APA (EXPA/Gruber)

Eine Straßenbahn der Linie 62 ist am Sonntagnachmittag in Wien-Meidling entgleist. Der Unfall passierte in der Eichenstraße Ecke Aßmayergasse. Die Wiener Berufsrettung brachte insgesamt fünf Leichtverletzte im Alter zwischen 23 und 75 Jahren ins Krankenhaus. Unter ihnen war auch der 38-jährige Straßenbahnfahrer. Die Oberleitung ist gerissen, der Streckenabschnitt wurde gesperrt.