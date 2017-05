Straßen erblühen kunterbunt

Lea und Simen zauberten kunterbunte Schmetterlinge auf den Asphalt. - © Henning Heilmann

Frastanz. (he) Schon traditionell findet die Straßenmalaktion „Blühende Straßen“ auch in Frastanz statt. Mit bunten Farben und Pinsel in der Hand, schmückten die Kinder der Volksschulen und Kindergärten heuer die Straßen bei schönstem Wetter besonders eifrig.