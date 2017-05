Strahlende Gewinner beim Night Sale

Dornbirn. Über ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk durfte sich Francoise Paszek vergangenen Donnerstag freuen: „Einen Bierbrautag in der Mohren Kreativbrauerei im Wert von 744 Euro!“ Der 11. Mai wurde aber nicht nur für die Mama von Tennisspielerin Tamira Paszek zu einem echten Glückstag, auch zahlreiche andere Besucher im Intersport Dornbirn durften sich über sensationelle Preise freuen.

Intersport Dornbirn lud zum großen Night Sale, den sich knapp 800 Kunden und Partner nicht entgehen ließen. Der geschäftsführende Gesellschafter Erhard Fischer und GF Alexander Borg freuten sich viele Stammkunden und Prominenz unter den Gästen zu begrüßen. ORF Moderator Oliver Polzer führte durch die gelungene Veranstaltung, die Sportfans aus dem ganzen Ländle lockte. So ließen es sich u.a. Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, Str. Guntram Mäser, Heinz Huber (GF Mohren Brauerei), Herbert Kaufmann (Dornbirn Tourismus), Markus Mäser (Atomic), Markus Vonbrül (Porsche Dornbirn), Peter Jochum (Uhren Schmuck Jochum) und Christoph Scheiderbauer (SSV Präsident) mit Familie nicht nehmen im Dornbirner „Sportmekka“ vorbeizuschauen. Tochter Marie Scheiderbauer war es dann auch, die die Glücksfee beim großen Höhepunkt des Abends spielen durfte: Die Verlosung der Top-Preise, darunter Einkaufsgutscheine im Wert von über 2000 Euro, ein Porsche Wochenende, Atomic Race-Ski, eine 3 Tälerpass-Saisonkarte und erwähnte Bierbrauerei, die den Paszeks garantiert eine unvergessliche Geburtstagsgaudi bescheren dürfte.

Ebenfalls Grund zur Freude haben in Not geratene Familien aus Dornbirn – im Rahmen einer „Charity“ wurden an dem Abend auch noch rund 675 Euro gesammelt, die von Intersport Dornbirn auf 1.350 Euro verdoppelt und an das Sozialamt der Stadt Dornbirn übergeben wurden.