Strafprozess zum Abschuss von Flug MH17 in den Niederlanden

2014 starben 298 Menschen beim Abschuss des Fluges MH17 - © APA (AFP)

Die mutmaßlichen Täter des Abschusses des Passagierflugs MH17 sollen vor einem niederländischen Gericht zur Verantwortung gezogen werden. Darauf hätten sich die an den Ermittlungen beteiligten Länder geeinigt, teilte die niederländische Regierung am Mittwoch in Den Haag mit. Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen und es seien noch keine Haftbefehle erlassen worden.