Robert Mugabe will nicht ins Exil gehen

Straffreiheit und Schutz für Mugabe in Simbabwe

Simbabwes ehemaligem Präsidenten Robert Mugabe ist Insidern zufolge Straffreiheit und persönlicher Schutz zugesichert worden. Dies sei Teil der Vereinbarung über Mugabes Rücktritt, verlautete am Donnerstag. Mugabe war am Dienstag zurückgetreten, nachdem das Militär die Macht in dem südafrikanischen Land übernommen und sich seine eigene Partei gegen ihn gestellt hatte.

In Regierungskreisen hieß es, der 93-jährige Mugabe wolle in Simbabwe sterben und habe nicht die Absicht ins Exil zu gehen. Mugabe regierte das Land seit der Unabhängigkeit 1980. Sein Sturz wurde ausgelöst durch einen Machtkampf um seine Nachfolge. Aus diesem ging der frühere Vize-Präsident Emmerson Mnangagwa gegen Mugabes Frau Grace siegreich hervor. Mnangagwa soll am Freitag vereidigt werden.