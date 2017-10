Strafe für algerischen Millionär wegen Verkleidung in Wien

Im schwarzen Anzug, oranger Maske und Hut trat Nekkaz auf dem Wiener Minoritenplatz auf. Umgehängt hatte er sich ein großformatiges Foto von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP), das mit 100-Euro-Noten gespickt war. Laut eigener Aussage geht es ihm nicht bloß um Provokation, vielmehr bezeichnete er sich als Kämpfer für Menschenrechte, wie er es auch in seiner Heimat Algerien getan hatte. Auch mit Kurz würde er gerne über dieses Thema sprechen.

Zuerst machte Nekkaz aber Bekanntschaft mit der Exekutive: Beamte unterbrachen den turbulenten Medienauftritt und baten den Millionär, die Maske abzunehmen. Es folgte eine viertelstündige Amtshandlung in den Räumen des Innenministeriums, die eine Strafe von 50 Euro zur Folge hatte. Stolz präsentierte Nekkaz danach das Strafmandat und lobte die “sehr freundlichen” Polizisten. “Ich wäre sehr froh, wenn es in meiner Heimat Algerien auch so wäre.”

Zu emotionalen Wortgefechten mit Beschimpfungen kam es während des Auftritts auch unter dem Publikum der Aktion. Mehrere Männer, offensichtlich aus dem arabischen Raum, zankten sich dabei mit Befürwortern des Verhüllungsverbots. Zu ernsthaften Vorfällen kam es dabei aber nicht.

Außenminister Kurz ließ die Aktion des Geschäftsmannes Rachid Nekkaz unbeeindruckt. ‘Wir lassen uns nicht beirren und werden dem Druck eines algerischen Millionärs sicher nicht nachgeben”, reagierte er am Montag in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA auf den Auftritt vor seinem Ministerium.

Dass Nekkaz in Österreich die Strafe für Frauen bezahlen will, die Nikab oder Burka tragen, ist laut Kurz “ein Versuch, unsere Gesellschaft zu beeinflussen, den wir nicht hinnehmen werden”. Die Vollverschleierung sei “ein Symbol der Gegengesellschaft und des politischen Islamismus, und diesen bekämpfen wir entschieden”, meinte er weiter. “Wir stehen zu unseren europäischen Werten, wie der Gleichstellung von Mann und Frau. Diese werden wir weiterhin unbeirrt verteidigen.”

(APA)