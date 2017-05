Strache will sich in Koalition “zu 50 Prozent” wiederfinden

Strache (l.) will Stillstand überwinden - © APA

Die FPÖ will vor der Nationalratswahl nicht nur ein neues Wirtschaftsprogramm, sondern auch ein Grundsatzpapier mit ihren Vorstellungen zu den “ersten 200 oder 300 Tagen in der Regierung” präsentieren. Davon wolle er in einem Koalitionspakt “zumindest 50 Prozent” wiederfinden, so Parteichef Heinz-Christian Strache anlässlich der FP-Klubobleutekonferenz am Dienstag in Linz.