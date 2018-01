Strache will Nationalstadion

In die Debatte um ein neues, modernes österreichisches Nationalstadion kommt wieder Schwung: Sportminister HC Strache hat sich nun in die Diskussion eingeschaltet.

“Natürlich brauchen wir ein modernes Nationalstadion, um wieder internationale Bewerbe durchführen zu können. Das wäre weltweite Werbung für unser Land. So wie es Veranstaltungen wie Kitzbühel nächste Woche sind. Solche Events haben Kultstatus”, erklärt Sportminister Heinz-Christian Strache in der “Krone”. Die Diskussion um ein Austro-Nationalstadion dürfte mit Straches Bekenntnis wieder Schwung aufnehmen. Debattiert wird bereits seit Jahren, hat das Happel-Oval seine besten Zeiten doch bereits hinter sich. Der ÖFB trägt jedenfalls seine nächsten drei Testspiele in den Bundesländern aus. Als Zeichen gegen Wien will man das aber nicht werten.