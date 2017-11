Strache will auch Finanz- und Außenministerium

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache möchte in der schwarz-blauen Koalition nicht nur das Innenministerium für seine Partei, sondern auch das Finanzressort und das Außenministerium. Wenn man die Ressorts "auf Augenhöhe" verteile, wäre es "logisch", dass wenn eine Partei den Bundeskanzler stellt die andere das Finanzministerium bekommt, sagte er Donnerstag im oe24.tv-Interview.

Als Koalitionsbedingung wollte Strache dies allerdings nicht verstanden haben. Es sei “grundsätzlich so” und “einmal eine Diskussionsgrundlage”, verwies er darauf, dass auch in der Großen Koalition die SPÖ den Kanzler und die ÖVP den Finanzminister stellte. Strache führt auch an, dass der Abstand zwischen FPÖ (25,97 Prozent) und ÖVP (31,47) nicht so groß sei. Und dass der amtierende Finanzminister Hansjörg Schelling (ÖVP), wie man höre, keine Lust habe, in einer ÖVP-FPÖ-Koalition weiter Ressortchef zu bleiben.