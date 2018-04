Strache und Kern gerieten im "Klartext" aneinander

Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und SPÖ-Chef Christian Kern haben sich Mittwochabend in der Ö1-Reihe "Klartext" einen harten Schlagabtausch zur Politik der Bundesregierung geliefert. Während Strache die Arbeit von ÖVP und FPÖ lobte, warf Kern den Freiheitlichen eine unsoziale Politik und rechtsrechte Umtriebe vor. Auch Unfreundlichkeiten wurden ausgetauscht.

Besonders emotional wurde es beim Thema George Soros. Nachdem Strache (“es sind keine Gerüchte, es sind Fakten”) erklärte, dass der US-Milliardär jüdischer Herkunft – der zuletzt vor allem in Ungarn zum Feindbild erkoren wurde – an der Unterstützung der Flüchtlingsbewegungen nach Europa beteiligt war, geriet der SPÖ-Chef in Rage. Was Strache da machen, drehe vielen den Magen um. Soros werde von Neonazis und Identitären zum Feindbild gemacht, “und Sie dreschen jetzt auch auf ihn drauf”, meinte Kern in Richtung Strache. “Sie überschreiten die Grenzen des Anstands und der Moral.” Der SPÖ-Chef warf den Freiheitlichen im Zusammenhang mit Soros Antisemitismus vor. Strache möge einmal auf seine Social Media-Seiten schauen, welchen “Abschaum” er dort damit anziehe.