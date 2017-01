Strache reist mit Freiheitlicher Delegation in die USA

Strache wurde nach Washington eingeladen - © APA

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache reist anlässlich der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump in die USA, bestätigte er am Dienstag auf seiner Facebook-Seite. Er werde mit einer Reihe von Politikern sprechen, ein Treffen mit Trump sei jedoch nicht geplant. Details ließ Strache offen – auch, ob er der Inauguration Trumps am Freitag beiwohnen wird.