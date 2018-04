Strache räumte Missverständnisse beim Justiz-Budget aus

Nach den Diskussionen über das Justizbudget in den vergangenen Wochen haben Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Justizminister Josef Moser (ÖVP) in einem Telefonat "Missverständnisse" ausgeräumt. Das bestätigte am Mittwoch Strache - zuständig für den Öffentlichen Dienst - im Pressefoyer. Die SPÖ warnte trotzdem vor einem Totsparen in der Justiz.

“Wir hatten eine Aussprache und er hat noch einmal deutlich zum Ausdruck gebracht, dass all diese Diskussionen teilweise Fehldarstellungen oder Missverständnisse waren”, so Strache. Er selbst habe festgehalten, dass alle Planstellen sichergestellt seien. Berichte über einen Abbau seien “falsch”. Darüber hinaus werden die 75 Justizwacheplanstellen nicht 2018 auslaufen, sondern weitergeführt. Im Bereich der Justizwache gebe es weitere 100 Ausbildungsplanstellen.

Im Justizressort bestätigte man ebenfalls das Telefonat. Es habe sich um ein “gutes Gespräch” gehandelt, Missverständnisse seien ausgeräumt worden, hieß es gegenüber der APA. Man werde sich zusammensetzen und an weiteren Lösungen arbeiten.

Die SPÖ lehnte sich gegen die im Doppelbudget 2018/19 vorgesehenen Einsparungen in der Justiz auf. Justizsprecher Hannes Jarolim sprach in einer Pressekonferenz am Mittwoch von “Unvernunft”, “Schwachsinn” und “Ignoranz oder wirklich Dummheit”. Ressortchef Josef Moser nahm er in Schutz, am Zug seien Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Dass zuletzt an die 5.000 Justizmitarbeiter gegen die Einsparungen protestiert haben, zeige die Alarmstimmung, so Jarolim: “Da muss der Wahnsinn ja schon passiert sein, dass die auf die Straße gehen.” Üblicherweise sei man in der Justiz sehr zurückhaltend mit solchen öffentlichen Äußerungen.

Der Justizsprecher erinnerte an 120 befristete Planstellen am Bundesverwaltungsgericht, die nicht verlängert werden sollen, den Stellenabbau bei Gerichten und Staatsanwaltschaften (heuer 82, 2019 dann 88 plus weitere 46 Stellen, großteils bei Richteramtsanwärtern), Nicht-Nachbesetzungen von 40 Stellen an Zivil- und Strafgerichten und Kürzungen beim nicht-richterlichen Personal.

Er verstehe, dass Strache sich hier nicht auskenne, so Jarolim polemisch. Vom Kanzler sei dies aber zu erwarten, “weil er Jus studiert”. Wenn es 51 Mio. Euro als Spielgeld im “Bumsti-Topf” der Regierungsspitze gebe, dann sollten diese Mittel für die Justiz eingesetzt werden. An Justizminister Moser gebe es viel zu kritisieren, etwa bei der Rechtsbereinigung, so Jarolim: “Aber in dem Fall stehen wir wirklich auf seiner Seite.”

Kritik gab es in der Pressekonferenz auch von Christian Kircher, dem in der FSG beheimateten Vize-Chef der Justizwachegewerkschaft. Es gebe mindestens 200 nicht besetze Planstellen in der Justizwache, vorgesehene Ausbildungsplanstellen seien nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das neue einheitliche Aufnahmeverfahren sei viel zu kompliziert, die Aufnahmekriterien (samt Tattoo-Verbot) zu streng.

Die Arbeitsbedingungen gehörten verbessert, es brauche strukturelle Schritte gegen Gewalt in den Gefängnissen, so Kircher. Auch Reformen beim Maßnahmenvollzug, ein modernes Hochsicherheitsgefängnis sowie ein Jugendkompetenzzentrum forderte er.