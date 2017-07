Strache: Italien muss sich bei Kurz entschuldigen

Wenn hier beispielsweise behauptet werde, Kurz wolle die süditalienische Mittelmeerinsel Lampedusa in ein “Konzentrationslager umwandeln”, sei das “ungeheuerlich”, ebenso wie “die Beschimpfung des Außenministers als ‘Neonazi'”. Mit dieser Wortwahl sei “eine Grenze überschritten worden”, so Strache.

Auch Kopf zeigt sich erschüttert

Auch der Zweite Nationalratspräsident Karlheinz Kopf zeigte sich über die Aussagen der italienischen Politiker erschüttert: “Unterschiedliche Meinungen gehören zur Demokratie, aber Außenminister Sebastian Kurz als Neonazi zu bezeichnen und ihm die Errichtung eines KZs vorzuwerfen, ist nicht tolerierbar!” Vielmehr müsse jetzt ganz Europa gemeinsam an einem Strang ziehen. Vorrangiges Ziel ist und bleibt dabei die die Schließung der Mittelmeerroute: “Die EU-Staats- und -Regierungschefs sind aufgefordert, zügig eine Schließung der Mittelmeerroute zustande zu bringen. Wir brauchen Hilfe vor Ort, Schutz der Außengrenzen und Asylzentren außerhalb der EU. Nur so könne man Italien entlasten.” so Kopf abschließend.

“Ideen für den Wahlkampf”

Der Außenminister und ÖVP-Chef hatte am gestrigen Donnerstag nach einem Treffen mit seinem italienischen Amtskollegen Angelino Alfano in Wien die Idee vorgebracht, “illegalen Migranten” die Weiterfahrt von Italiens Inseln auf das Festland zu verwehren. In Italien werden die ankommenden Migranten nach einem Bevölkerungsschlüssel auf die einzelnen Regionen des gesamten Landes aufgeteilt. Alfano meinte, das seien “Ideen für den österreichischen Wahlkampf”.

“Kurz will KZ”, “Aussage von Neonazi erwartet” – Rüde Attacken gegen Kurz

Kurz’ Vorschlag wurde vom sozialdemokratischen Fraktionsvorsitzenden im EU-Parlament, dem Italiener Gianni Pittella, am Donnerstag auf Twitter mit den Worten kommentiert: “Kurz will Lampedusa in ein Konzentrationslager für Migranten umwandeln.” Der Bürgermeister der Insel Lampedusa, Salvatore Martello, sagte wiederum dazu: “Eine derartige Aussage hätte ich mir von einem Neonazi, nicht von einem Vertreter eines EU-Landes erwartet.”

Strache unterstütz im Übrigen Kurz’ Idee, “keine sogenannten ‘Flüchtlinge’ mehr aufs Festland zu lassen”, wie es in der FPÖ-Aussendung hieß.



(APA/Red.)