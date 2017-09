Strache hat ein Auge auf Inneres und Sozialpolitik

Der FPÖ-Chef scheint guter Dinge zu sein - © APA (Fotokerschi.at)

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will bei einer Regierungsbeteiligung seiner Partei seinen Vize Norbert Hofer als Außenminister. Für sich selbst nannte er am Samstag in der Ö1-Interviewreihe “Im Journal zu Gast” die Innere Sicherheit, aber auch die Sozialpolitik als Fachgebiete. Ob er eher mit der ÖVP oder der SPÖ koalieren will, ließ Strache offen: “Es kann jeder Partner sein, der umlernt.”