Strache fordert EU-GefÃ¤ngnisinseln fÃ¼r IS-RÃ¼ckkehrer

Nach dem Attentat in Manchester hat sich FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache am Mittwoch erneut für “harte” Maßnahmen gegen IS-Rückkehrer ausgesprochen. Es sei an der Zeit, dass sich Europa eine eigene Gefängnisinsel anschaffe, schlug Strache vor.