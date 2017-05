Strache fordert EU-GefÃ¤ngnisinseln fÃ¼r IS-RÃ¼ckkehrer und GefÃ¤hrder

Es sei an der Zeit, dass sich Europa eine eigene Gefängnisinsel anschaffe, schlug Strache in einer Aussendung vor. Fast alle IS-Rückkehrer bzw. “Gefährder”, bei denen es sich um die Mörder von morgen handle, seien den Behörden schon lange bekannt. “Wenn man diese auf eine einsame und gut bewachte Insel verbannt, ist das Problem zum größten Teil im Vorhinein gelöst, statt wie bisher darauf zu warten, bis sie zuschlagen und massenweise Menschen ermorden”, so Strache.

“Intensivtäter gleich mitschicken”

Intensivtäter, die bisher nicht abgeschoben wurden, solle man gleich mitschicken. “Gegen so dermaßen radikale Personen helfen nur noch harte Maßnahmen.”

(APA)