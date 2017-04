Strache fordert Erdogan-Anhänger zur Rückkehr auf

FPÖ-Chef: Österreichischer Pass "stinkt nach Köter". - © APA

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat in der Debatte um illegale türkische Staatsbürgerschaften die hier lebenden Erdogan-Anhänger aufgefordert, Österreich zu verlassen. “Tun Sie also sich und Ihrem Präsidenten einen Gefallen, und kehren Sie in ihr Land zurück”, postete der Oppositionspolitiker am Montag auf Facebook einen zynischen Beitrag – 786 Wörter lang.