Strache bestreitet Kontakt zu Burschenschaft Germania

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat empört auf einen "Spiegel"-Bericht reagiert, wonach er im Vorjahr von der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt geehrt worden sei.

Strache betonte, bei einer Sitzung des Österreichischen Pennäler Rings eingeladen gewesen zu sein, wo er ein Ehrenband erhalten habe. Danach sei er zu einer FPÖ-Wahlveranstaltung in die Steiermark gefahren. Die beiden Veranstaltungen, also jene des Pennäler Rings und jene der Germania, dürften kurz nacheinander in Wiener Neustadt stattgefunden haben.