Stolz, an der FH studiert zu haben

„Bevor man den Entschluss fällt, berufsbegleitend zu studieren, sollte man sich genau überlegen, wie man den Spagat zwischen Beruf und Studium bewerkstelligen kann. Ich konnte bereits im BA-Studium ein gutes Gefühl für den Ablauf und die Organisation eines Studiums entwickeln, dies half mir im berufsbegleitenden Mas­terstudium“, erzählt Martin Greber. Der ehemalige Hauptschullehrer hat sich nach vier Jahres des Unterrichtens für ein Vollzeit-Bachelor-Studium Soziale Arbeit an der FH Vorarlberg entschlossen. Direkt im Anschluss daran fing Greber beim Verein NEUSTART als Konfliktregler und Sozialarbeiter an. Bald darauf fiel auch der Entschluss, das im Studium erworbene Wissen durch ein berufsbegleitendes Masterstudium Interkulturelle Soziale Arbeit zu vertiefen. Dieses hat der Dreiunddreißigjährige heuer im Herbst erfolgreich abgeschlossen.

Gute Kommunikation

Wichtiges Kriterium für das gute Gelingen des Studiums war für Martin Greber die gute Kooperation und Kommunikation mit seinem Arbeitgeber. „Wir haben vereinbart, dass ich im ersten Semester zu 100 Prozent arbeiten und dann ab dem zweiten Semes­ter auf 70 Prozent reduzieren würde. Da wir beim Verein NEUSTART eine freie Arbeitszeiteinteilung haben, konnte ich eine gute Balance zwischen Studium und Arbeit schaffen, ohne eines von beiden zu vernachlässigen“, so Greber. Seine im Rahmen der Masterarbeit gewonnenen Erkenntnisse und Kompetenzen – konkret in der Konfliktregelung im Tatausgleich – konnte er gleich in seiner täglichen Arbeit einsetzen.

Einige Abstriche

Neben der Unterstützung durch den Arbeitgeber ist es wichtig, auch auf den Rückhalt des sozialen Umfelds und der Familie zählen zu können. „Das Studium erfordert eine hohe Selbstdisziplin, viel Energie und ein konsequent durchgeführtes Zeitmanagement. Neben der Arbeit bei NEUSTART standen jeden Freitag von 14 bis 22 Uhr und samstags von 8 bis 17 Uhr Präsenzveranstaltungen zum Thema Soziale Arbeit und der Vertiefungsrichtung Interkuturelle Soziale Arbeit an der FH Vorarlberg auf dem Programm. Dazu kamen Seminararbeiten, Prüfungen, Forschungsprojekte, Blockwochen, Präsentationen sowie Einiges an selbstorganisiertem Lernen zu Hause. Im Gegenzug bekam Martin Greber wertvolles praktisches und theoretisch fundiertes Wissen über Soziale Arbeit im Allgemeinen, über Migration, interkulturelle Kompetenz, Diversity und das sozialräumliche Zusammenleben.

Positive Bilanz

„Letztendlich ist das Masterstudium an der FH Vorarlberg ein Studium, das nach dem Abschluss viele berufliche Möglichkeiten in der sozialen Landschaft eröffnet. Es erfüllt mich mit Stolz, an der FH Vorarlberg studiert zu haben.“

