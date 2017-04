Stoltenberg: Türkei muss Rechtsstaatlichkeit beachten

Die türkische Regierung geht seit dem gescheiterten Putsch vom Juli vergangenen Jahres massiv gegen ihre Gegner und Kritiker vor. Am Mittwoch nahm die Polizei nochmals mehr als tausend mutmaßliche Anhänger der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen fest. Zudem wurden mehr als 9.000 Polizisten vom Dienst suspendiert, die Verbindungen zur Gülen-Bewegung haben sollen.

Stoltenberg sagte am Rande des EU-Verteidigungsministertreffens in Malta, für ihn habe die Beachtung der Rechtsstaatlichkeit “große Bedeutung”. Er habe mit der türkischen Führung über diese Frage bereits gesprochen.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) forderte die Türkei ebenfalls in deutlichen Worten auf, beim Umgang mit Kritikern wieder zu rechtsstaatlichen Grundsätzen zurückzukehren. “Es ist mit einem Rechtsstaat nicht vereinbar, wenn eine Exekutive Vorverurteilungen vornimmt”, wie im Fall des inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel, sagte Merkel am Donnerstag.

Zu dem umstrittenen Referendum zu der türkischen Verfassungsreform sagte Merkel, die Regierung in Ankara müsse den massiven Bedenken der Beobachter von OSZE und Europarat zu Verfahren und Inhalt Rechnung tragen. Die deutsche Bundesregierung sei deswegen sehr besorgt, so habe es im Referendumswahlkampf keine fairen Bedingungen gegeben. Mit dem knappen Erfolg der Regierung bei dem Referendum wird in der Türkei ein Präsidialsystem eingeführt, das Präsident Recep Tayyip Erdogan weitreichende Vollmachten einräumt.

Das deutsch-türkische uns das europäisch-türkische Verhältnis sei derzeit “stark belastet”, sagte Merkel. “Wir werden uns bemühen, zum Dialog zurückzukehren.” Die Bundesregierung werde aber die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards einfordern. Dies gelte auch für Yücel und andere Inhaftierte sowie für Verletzungen der Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei. Die Kanzlerin betonte zugleich: “Eine Abwendung der Türkei von Europa wäre weder im türkischen noch im europäischen Interesse.”

Auf dem Sondergipfel, der wegen des Brexit angesetzt wurde, solle auch die Türkei ein Thema sein, kündigte Merkel an. Es werde darüber beraten werden, “welche Maßnahmen wir für angemessen handeln.” Auch die EU-Außenminister würden sich am Rande ihrer Beratungen zum Brexit am Donnerstag und Freitag mit der Türkei befassen. Dabei sei auch eine Begegnung mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu geplant.

(APA/ag.)