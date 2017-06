Stoltenberg: NATO wird Truppenzahl in Afghanistan erhöhen

Stoltenberg will Präsenz erhöhen - © APA (AFP)

Angesichts der Rückschläge im Kampf gegen die Taliban wird die NATO mehrere tausend zusätzliche Soldaten nach Afghanistan schicken. “Ich kann bestätigen, dass wir unsere Präsenz in Afghanistan erhöhen”, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag zum Auftakt des Treffens der Verteidigungsminister des Bündnisses in Brüssel.