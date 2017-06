„Stoffliches“ in der Juppenwerkstatt

Riefensberg. (me) In Zusammenarbeit mit arrivierten, aber auch jungen Kunstschaffenden finden in der Juppenwerkstatt Riefensberg regelmäßig Ausstellungen statt. Heuer zeigt Albrecht Zauner einen Ausschnitt seines künstlerischen Schaffens, das gegebenenfalls um das Thema „Juppe” kreist. Die Eröffnung der Ausstellung „Stoffliches. Albrecht Zauner Skulpturen und Zeichnungen“ findet am Sonntag, 18. Juni, 11 Uhr in der Juppenwerkstatt statt. Obmann Herbert Dorn wird die Vernissage eröffnen, zu den Werken spricht Dr. Winfried Nußbaummüller. Die Ausstellung ist bis 31. Oktober 2017 geöffnet.

Atmende Gebilde

Unübersehbar steht Zauners „Windhauch“ vor einem Hohenemser Einkaufszentrum in der Lustenauer Straße, eine Bildhauerarbeit aus Laaser Marmor. Ihre Bewegung ist verhalten, die Form geschlossen, vergleichbar einer Bregenzerwälder Trachtenträgerin. Die Figur steht in einer Reihe zeichnerischer und skulpturaler Abstraktionen menschlicher Körper, denen Tänzerisches innewohnt. Das Wesentliche sei aber etwas, sagt Zauner, „das mit Worten nicht zu beschreiben ist“. Gustav Schörghofer beschreibt Zauners Skulpturen als „atmende Gebilde“, die sich der Schwere des Steins entziehen. Ihre Haut ist glatt, rau oder in unzählige Falten „gelegt“, die der Meißel tief eingegraben hat. In Riefensberg bespielt Zauner auch den Außenraum der Juppenwerkstatt, wo im Spätfrühling die Stoffe zur Trocknung ausgebreitet werden. Mitten aus dem Grün erhebt sich eine weiße, flache, dreiteilige Skulptur wie eine gebrochene Welle. „Sie lässt in der assoziativen Erweiterung des Wahrgenommenen an liegengelassene Stoffe denken“, erläutert Kunsthistorikerin Maria Rose Steurer-Lang.

Sonderausstellungen

Neben der Ausstellung „Stoffliches. Albrecht Zauner. Skulpturen und Zeichnungen” bietet in der Juppenwerkstatt auch die Sonderausstellung „bewahren und erneuern. Bregenzerwälder Frauen- und Männertrachten” ein attraktives Programm für Besucherinnen und Besucher. Von Montag bis Sonntag finden jeweils von 9 bis 17.45 Uhr Führungen statt. Eine Voranmeldung ist unter 05513/8356-15 oder info@juppenwerkstatt.at möglich. Der Gruppenpreis ab 10 Personen beträgt werktags 9 Euro pro Person, sonntags 13 Euro pro Person. Der Preis beinhaltet den Eintritt, die Führung und die Anwesenheit einer Kunsthandwerkerin.