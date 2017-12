Stoffels Säge-Mühle mit toller Bilanz für 2017

Großes Interesse für Stoffels Mühlenmuseum auch im heurigen Jahr

Gezählte 2.463 Interessierte kamen 2017 in das weltweit einzigartige Mühlenmuseum an der Sägerstraße 11 im ältesten Hohenemser Gewerbegebiet. Die Besucher kamen aus 17 verschiedenen Staaten. „Mit einem Ehepaar aus Georgien kamen Besucher aus dem 127sten Staat in den letzten 26 Jahren“, rechnet Ing. Bernd Amann, der das Museum leitet und auch die Führungen durch die Freiluftanlage und das Museum durchführt, vor.