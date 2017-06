Stöger: Resonanz auf Langzeitarbeitslosen-Beschäftigungsplan

Stöger sagte, Europa brauche starke Allianzen mit einem sozialen Fundament. “Wenn man sich in Großbritannien genauso intensiv mit den Menschen auseinandergesetzt hätte wie mit dem Finanzplatz London, wäre der Brexit nicht passiert”. Für Stöger ist “ein starkes Europa” notwendig, aber “kein Europa der Starken”. Dabei müssten Gerechtigkeit und soziale Sicherheit in den Mittelpunkt rücken.

Der luxemburgische Arbeitsminister Nicolas Schmit assistierte, dass “Europa eine starke soziale Dimension” brauche. Die österreichische Initiative 20.000 für ältere Arbeitslose werde auch von Luxemburg übernommen, wobei es natürlich weniger Menschen betreffe, etwa 1.000. “So viele Arbeitslose haben wir nicht, die müssten wir ja importieren.”

Stöger will die Initiative ab 1. Juli starten. Es gehe darum, “Menschen, die keine oder wenig Chancen am Arbeitsmarkt haben, die Möglichkeit zu geben, in Würde Arbeit zu finden”. Konkret gehe es beispielsweise um Tätigkeiten bei der Altenbetreuung, auch in Schulen. “Wir haben 5.000 Schulen, aber kaum Schulsekretariate.”

Keine Fortschritte hat es beim EU-Sozialrat in Sachen Entsenderichtlinie gegeben. Weiterhin seien viele Länder dafür, dass eine 24-Monatsfrist für die Übernahme ins Sozialsystem eines Entsendelandes vorgesehen sei. Er selbst sei für nur sechs Monate.

(APA)