Stockholm-Attentäter nicht psychisch gestört

Sporadisch will er verschiedene Drogen ausprobiert haben. Der Usbeke hat gestanden, am 7. April mit einem Lastwagen in eine große Einkaufsstraße in der Stockholmer Innenstadt gerast zu sein. Dabei tötete er fünf Menschen. Gegen den Mann ist Haftbefehl ergangen. Wegen der umfassenden Ermittlungen beantragte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch eine verlängerte Anklagefrist.

(APA/dpa)