Drei Schwerverletzte bei Kollision von Stockautobus mit Kran

Beide Fahrzeuge waren gegen 7.00 Uhr an der Kreuzung der B63 mit der L272 kollidiert. Die linke Seite des Busses wurde dabei zum Teil aufgerissen. Der Stockautobus war mit Pendlern von Großpetersdorf kommend Richtung Oberwart unterwegs. Der Kran war am Weg von Oberwart in Richtung Rechnitz. In der Nähe des Unfallortes befindet sich eine Tankstelle.

Die Feuerwehr begann sofort nach ihrem Eintreffen mit den Rettungsmaßnahmen, schilderte Einsatzleiter Oliver Class. Eine Einsatzleitung wurde eingerichtet. Sechs Personen waren im Bus eingeklemmt worden, unter ihnen befanden sich auch Schwerverletzte. Mit hydraulischen Geräten wurde der Stockautobus so weit geöffnet, um die Verunglückten bergen zu können.

Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser Oberwart und Güssing gebracht. Der Unfall hatte einen Großeinsatz der Rettungskräfte zur Folge: Fünf Notärzte und 32 Sanitäter kümmerten sich um die Versorgung der Patienten. Der Notarzthubschrauber Christophorus 16 flog Verletzte ins Spital nach Oberwart. Die ebenfalls alarmierten Helikopter Christophorus 3 und 12 mussten wegen schlechten Wetters ihren Einsatz abbrechen.

Auch mehrere Kriseninterventionsteams wurden angefordert. Die Feuerwehren aus Großpetersdorf, Jabing und Oberwart waren mit zehn Fahrzeugen und 50 Kräften ausgerückt, um die Eingeklemmten zu befreien und die Fahrzeuge zu bergen.

“Die Zusammenarbeit vor Ort hat bestens funktioniert. 50 Minuten nach Alarmierung waren alle Verletzten abtransportiert und die Unverletzten auf dem Weg in eine Betreuungsstelle des Roten Kreuzes”, berichtete Hans-Peter Polzer, Rettungsdienst-Leiter des Roten Kreuzes.

Der verunglückte Bus gehört zur Unternehmensgruppe Dr. Richard und war um 6.40 Uhr von St. Michael im Burgenland (Bezirk Güssing) nach Oberwart abgefahren, wo er um 7.25 Uhr ankommen sollte. Der Fahrer ist nach Angaben des technischen Leiters Johann Strasser routiniert. Er befindet sich im Krankenhaus, der Grad seiner Verletzungen war nicht bekannt.

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten gestalteten sich langwierig. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger beigezogen. Alkotests bei den Lenkern verliefen negativ.

(APA)