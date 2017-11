Stille Post

.

Quak: Egal, jedenfalls hab ich schon öfter bemerkt, dass dir was nicht einfällt. Brauchst dich nicht zu schämen deshalb. Unsere Gesellschaft ist von Grund auf zement. Zucker & Fett haben uns zement gemacht, drum essen wir jetzt unser Hirn, Qualle. Weil wir vergessen haben, was wir uns merken sollen, Qualle, vor allem, dass wir das eigene Hirn nicht essen sollen. Es heißt zwar, du sollst nicht töten, aber nicht, du sollst nicht dein Hirn essen. Oder wie in deinem Fall, was wir uns merken, aber nicht weitersagen sollen oder was wir vergessen sollen. Aus eingetrichtertem Konsumismus haben wir nun begonnen, unser Hirn zu lutschen, zuerst den Teil mit den Namen, den probieren wir gerade durch. Er ist voller Schall & Rauch überfüllt. „Nimm zwei“ heißt jetzt eines der 10 Konsumgebote. Diese sind vom Lebensmittelmarkt ins Hirn gewandert und fressen dort Namen. Und wer dafür offen ist, der hat nur mehr angebissene Wörter im Hirn und Angefressenes fällt dir erst recht nicht mehr ein. Die Synapsen tapsen und klapsen ab.