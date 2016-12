Stille Einkehr auf Mansaura

So kamen Gläubige aus Vandans, Gantschier, Schruns und Silbertal, die Meisten zu Fuß von der Lendi aus. Es war die sechste und zugleich wärmste Waldweihnacht seit diese Andacht durchgeführt wird. Pfarrer Tinkhauser zelebrierte die Messfeier gemeinsam mit Diakon Dariusz Radziechowski, der ihn in Vandans und Gantschier lange Zeit unterstützt hatte und nun in Lustenau wirkt. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Elisabeth Weiß (Gitarre), Norbert Thum (Ziehharmonika), Alfred Plakholmer (Hackbrett) und Mark Aurel (Flöte).

Die Bergrettung Vandans, die für Ausleuchtung des Geländes und Transporte zuständig war, bewirtetete im Anschluss die Messbesucher mit Würsten und Glühmost.