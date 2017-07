Stiftung Maria Ebene: Nachfolger für Haller gefunden

Ab Jänner 2018 wird Michael Willis neuer Primar des Vorarlberger Kompetenz- und Behandlungszentrums für Suchterkrankungen. Damit übernimmt er als Chefarzt die Leitung des Krankenhauses, der Therapiestationen Carina und Lukasfeld, der Clean-Stellen in Bregenz, Bludenz und Feldkirch sowie der SUPRRO – Werkstatt für Suchtprophylaxe.

Willis war einer der Wunschkandidaten

Der 43-jährige Dr. Michael Willis promovierte an der Medizinischen Universität Innsbruck und absolvierte seine Facharztausbildung in der Universitätsklinik Innsbruck. Derzeit ist Willis in der Spezialambulanz für Abhängigkeitserkrankungen des Departements für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik an der Universitätsklinik Innsbruck tätig. Ab Jänner 2018 wird er seine Stelle im Krankenhaus Maria Ebene in Frastanz antreten.

“Dr. Michael Willis ist einer unserer Wunschkandidaten und wir freuen uns sehr, ihn als zukünftigen Primar in der Stiftung Maria Ebene begrüßen zu dürfen. Mit seiner medizinischen Fachkompetenz sowie seiner authentischen Persönlichkeit und offenen Art entspricht er voll und ganz unserem Anforderungsprofil”, stellt Josef Fink, Präsident des Kuratoriums der Stiftung Maria Ebene, den neuen Primar in spe vor.