Stifteaufbewahrer im Used Look

Dornbirn. Kinderseite. In der Schule spielt sie nur mehr eine Außenseiterrolle – im Bastelbereich hingegen ist Kreide groß im Kommen. Mit der angesagten Kreidefarbe lassen sich fast alle Materialien anmalen. Sie verleiht Gläsern, Dosen, Vasen und sogar Möbeln eine nostalgische Shabby Chic Optik. Typisch für den trendigen Vintage Look sind matte, pudrige Oberflächen in zarten Pastellfarben, die leichte Gebrauchsspuren aufweisen. Um den Shabby Chic Effekt zu erzielen, wird die Farbe an manchen Stellen abgeschliffen. Kreidefarben sind auch ideal zum Upcyclen von alten Dingen.

Stifte im Glas

Passend zum Schulstart hat Jugendreporterin Marie-Amélie Gläser als Stifteaufbewahrer mit Kreidefarbe dekoriert. Die Kreidefarbe gibt es im Bastelbedarf (Marie-Amélie hat ein Tchibo-Bastelset verwendet). Im Internet findet man auch Anleitungen, wie Kreidefarbe selbst hergestellt werden kann.

Gläser im Vintage-Look

Material:

Leere Gläser

Kreidefarben

Pinsel

Schleifpapier

Heißklebepistole

So geht’s:

1. Die Kreidefarbe zuerst gut umrühren.

2. Mit dem Pinsel in einer dünnen Schicht direkt auf das Glas auftragen. Wem eine Schicht nicht genug ist, der bekommt mit einer zweiten ein richtig deckendes Ergebnis. Dabei kann es beim Vintage Look ruhig an manchen Stellen transparent bleiben.

3. Wenn man ein glattes Glas ohne Relief verwendet, kann man mit Heißkleber „erhabene“ Effekte erzielen. Einfach Symbol oder Schriftzug mit der Heißklebepistole auf das Glas aufbringen. Einfacher geht es, wenn man zuerst eine Vorlage in das Glas klebt.

4. Jetzt muss die Farbe nach Anleitung mehrere Stunden trocknen.

5. Mit Schleifpapier kann man dann nach Wunsch Shabby Chic Effekte zaubern. Dazu einfach an manchen Stellen etwas Farbe abschmirgeln. Wer will, kann die Farbe aber auch so belassen.

6. Stifte rein und fertig!

(Jugendreporterin Marie-Amélie Kanonier, 14 Jahre aus Dornbirn)