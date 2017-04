Stickoxid-Emissionen der Diesel-Pkw: Vorarlberg besonders stark betroffen

Demnach stoßen neue Diesel-Pkw auf der Straße im Schnitt sechs Mal so viele Stickoxide aus als unter Laborbedingungen ermittelt wird. Zudem verschmutzen neue Diesel-Pkw die Luft bei Null Grad im Schnitt doppelt so stark wie bei 18 Grad.

“Diesel-Pkw verschmutzen bei kaltem Wetter die Luft mit deutlich größeren Stickoxidmengen als bei wärmeren Temperaturen. Dieses Ergebnis der aktuellen Abgastests ist für Vorarlberg sehr unerfreulich und relevant”, stellt VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen fest. Im Winter ist die Stickstoffdioxid (NO2)-Belastung in Vorarlberg im Schnitt deutlich höher als im Rest des Jahres. So wies die Messstelle Feldkirch-Bärenkreuzung im Jänner 2016 mit einer Belastung von rund 56 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft eine deutlich höhere Belastung auf als im Juni 2016 (31 Mikrogramm NO2).

Die Messungen des deutschen Umweltbundesamts ergaben, dass moderne EURO6-Diesel-Pkw bei null Grad im Schnitt fast doppelt so viel NOx ausstoßen als bei 18 Grad, bei den älteren EURO4 Diesel-Pkw ist der Unterschied geringer, aber mit 40 Prozent ebenfalls hoch. Das Umweltbundesamt stellte für Deutschland fest, dass die Hälfte der Fahrleistung in Deutschland bei Temperaturen von unter 10 Grad Celsius erfolgt. Dieser Wert dürfte in Vorarlberg noch höher sein.

In Vorarlberg ist der Anteil an Diesel-Pkw viel höher als in Deutschland, macht der VCÖ aufmerksam.54 Prozent der rund 207.000 Pkw fahren mit Diesel, in Deutschland sind nur 33 Prozent aller Autos Diesel-Pkw. Allein seit dem Jahr 2010 wurden in Vorarlberg mehr als 52.000 Diesel-Pkw neu zugelassen.

Anzahl Neuzulassungen von Diesel-Pkw in Vorarlberg

1.Jänner bis 31. März 2017: 2.169 (53,2 Prozent)

Gesamtjahr 2016: 8.399 (55,3 Prozent)

Gesamtjahr 2015: 7.752 (57,5 Prozent)

Gesamtjahr 2014: 7.041 (54,4 Prozent)

Gesamtjahr 2013: 7.032 (53,8 Prozent)

Gesamtjahr 2012: 7.199 (52,8 Prozent)

Gesamtjahr 2011: 7.175 (51,3 Prozent)

Gesamtjahr 2010: 6.019 (49,6 Prozent)

Summe: 52.786 Diesel-Pkw