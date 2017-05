Sticker auf Madelaine McCann Buch: “Was weg ist, ist weg”

Das Kaufhäuser mit Rabatten und Dauertiefpreisen werben, ist in der Regel nichts Ungewöhnliches. Der englische Bücher-Discounter “The Works” ist dabei aber in ein großes Fettnäpchen getreten. “Was weg ist, ist weg”, dieser Rabatt-Sticker klebte auf den Büchern über das Verschwinden von Madelaine McCann. Seit über zehn Jahren wird die kleine Maddie McCann vermisst und keiner weiß wieso, weshalb oder warum. Die Eltern Kate und Gerry McCann galten lange als Tatverdächtig. Jedoch hatte die Polizei keine handfesten Beweise und die damals 3-Jährige Maddie bleibt nach wie vor wie vom Erdboden verschluckt.

Of all the price sticker choices… #madeleinemccann pic.twitter.com/zrwxAfjbYf

— Helen (@_helen_r) 19. Mai 2017